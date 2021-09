Maxi-rintraccio di migranti a Trieste

Piccoli gruppi di migranti, un'ottantina di persone in tutto, sono stati intercettati dalla Polizia di Stato a più riprese a partire dall'alba nelle zone delle Noghere, nel comune di Muggia e in via del Carnaro, a Trieste. Si tratta prevalentemente di cittadini di nazionalità pachistana.

Tutti sono stati portati alla caserma di Polizia di frontiera a Fernetti, dove saranno sottoposti allo screening sanitario e dove saranno effettuate le pratiche d'identificazione, propedeutiche alle richieste di asilo politico.

“Il rintraccio odierno di oltre 80 migranti sul confine Italo-sloveno è l’emblema del fallimento del Ministro Lamorgese", attacca l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega, Marco Dreosto. "La rotta balcanica doveva essere fermata già tempo fa. Ora, con la crisi afghana, il rischio che i flussi migratori aumentino è reale e concreto e i cittadini del FVG chiedono maggiori sicurezze e controlli. Oltre ai proclami, il Ministro dell’Interno non è riuscita a dare maggiori poteri e strumenti alla polizia di frontiera, non ha saputo difendere i confini come aveva fatto Salvini, e i clandestini - senza nessun controllo sanitario - hanno continuato ad arrivare su suolo italiano come se niente fosse".

"La sinistra abbia il coraggio di ammettere tale fallimento. Sarebbe un atto di onestà intellettuale da parte loro. Ora, per fermare i flussi migratori, è auspicabile che il potere di controllo dei confini - in capo al Viminale - possa essere attribuito alle Istituzioni locali, che, grazie al buon governo della Lega, avrebbero sicuramente dei risultati più concreti nel controllo delle frontiere", conclude Dreosto.