Maxi-rissa al luna park di Sacile, tre giovani denunciati

Si sono concluse con tre giovani - un 19enne di Godega Sant’Urbano, un 20enne di Porcia e un 17enne di Fiume Veneto - denunciati per violenza privata e lesioni gravi in concorso le indagini dei Carabinieri di Sacile dopo l’aggressione avvenuta il 19 marzo al luna park allestito in quei giorni nel parcheggio del Pala Micheletto.

Intorno alle 18.30, era scattata una maxi-rissa, nella quale erano stati coinvolti una cinquantina di ragazzi. In particolare, un 17enne, residente a Gaiarine, aveva rimediato diverse contusioni e la frattura delle ossa nasali, giudicata guaribile in 30 giorni.

Grazie alle testimonianze, ai filmati delle telecamere di videosorveglianza e a quanto documentato dai protagonisti con i propri cellulari, si è capito che si trattava di una 'spedizione punitiva' nei confronti del 17enne.

Nei mesi precedenti, sempre a Sacile, infatti, il ragazzino avrebbe picchiato alcuni suoi coetanei provenienti dalla Marca trevigiana. Il 19 marzo, quindi, numerosi giovani - provenienti da Pordenone, Conegliano e Vittorio Veneto - si erano ritrovati al luna park con l’intento di 'dare una lezione' al 17enne di Gaiarine. Dopo averlo individuato, lo hanno aggredito con veemenza, colpendolo con pugni, schiaffi e calci, mentre altri giovani riprendevano la scena con i cellulari.

Dai filmati si nota come la vittima abbia tentato più volte, senza fortuna, di sottrarsi ai suoi assalitori, cercando di scappare. All'arrivo delle pattuglie dei Carabinieri, poi, gli aggressori si erano dati alla fuga a piedi.

I tre denunciati - alla Procura di Pordenone i due maggiorenni e alla Procura per i minori di Trieste il 17enne - sono quelli che si sono particolarmente distinti nel violento pestaggio.