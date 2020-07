Maxi scontro a Doberdò del Lago

Incidente a Doberdò del Lago, nella frazione di Palchisce, nel tardo pomeriggio, lungo la statale 55 dell'Isonzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Monfalcone, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture, un ciclista e un motociclista.

La gravità, in particolare la dinamica importante dello scontro, ha richiesto la chiusura temporanea dell'arteria da parte dell'Anas, per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone e il personale medico.

Due le persone che hanno riportato lesioni, una delle quali portata in ospedale. Da quanto si è potuto apprendere finora - ma la dinamica resta da accertare - un uomo di 76 anni, al volante di una Peugeot, avrebbe invaso la corsia opposta, forse per un malore. Così è andato a urtare una vettura Subaru, finita poi contro un ciclista, un uomo di 54 anni residente a Gorizia, che è rovinato malamente sull'asfalto. Il pensionato, invece, residente a Duino Aurisina, è rimasto di fatto illeso, sebbene sotto shock e tumefatto.

L'incidente pareva inizialmente estremamente grave, in particolare per il ciclista che è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. Per fortuna, per lui, le conseguenze non paiono particolarmente gravi sotto il profilo sanitario. È sempre rimasto cosciente durante i trasporti al nosocomio.