Maxi sequestro di 37 tonnellate di tabacco per narghilè

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato, in due distinte operazioni nel porto di Trieste, 37 tonnellate di tabacco per narghilè.

Sono stati individuati due trasporti dei prodotti delle marche “Adalya”, “Al Fakher” e “Daim”, normalmente destinate al mercato del Nord Europa, dove risiedono numerose comunità di cittadini di etnia turca, pakistana e iraniana, nel cui ambito è molto diffusa la consumazione di tale prodotto da “fumo”, principalmente nei cosiddetti “šīša bar”.

Il primo sequestro, avvenuto al termine di un’attività di servizio iniziata a settembre, ha consentito l’individuazione di un container proveniente dal porto di Bar, in Montenegro, e diretto in Croazia, con un carico dichiarato di 12 tonnellate circa di tabacco per narghilè.

Gli investigatori, in tal caso, hanno ricostruito un ingegnoso meccanismo di frode, fondato sul coinvolgimento di società estere fittizie o totalmente ignare dell’operazione commerciale, basata su non veritiera documentazione giustificativa del trasporto, che avrebbe consentito di evitare il tracciamento della spedizione e il conseguente versamento delle imposte dovute (accise, dazi, Iva, ecc.).

Introdotto nei circuiti del mercato illegale, l’importante quantitativo di tabacco sequestrato avrebbe consentito un illecito profitto per un importo pari a circa 1.200.000 euro, cui corrisponde un'evasione di diritti di confine per oltre 1 milione di euro.

Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno consentito d'intercettare un altro carico di 12 tonnellate circa di analogo tabacco contenuto in un container in attesa di essere sdoganato al porto di Genova e ugualmente sottoposto a sequestro, in esecuzione di un apposito decreto emanato dalla competente Autorità Giudiziaria del capoluogo giuliano, su richiesta delle stesse Fiamme Gialle operanti presso il Porto di Trieste.

Il secondo sequestro effettuato è invece relativo a un carico trasportato su un autoarticolato proveniente dalla Turchia e diretto in Francia. Il complesso veicolare, questa volta, presentatosi a uno dei varchi di uscita del Punto Franco Nuovo, presentava, a scorta del carico, un documento doganale riguardante una diversa tipologia di merce (tappeti e mobili vari).

Al momento del controllo, i finanzieri hanno rilevato alcune anomalie riferibili al peso del prodotto trasportato, così come dichiarato ai fini doganali, non conforme a quello indicato sul relativo manifesto di carico delle “merci arrivate”: la visita doganale, ha permesso di riscontrare la presenza di ben 1.096 colli di tabacco per narghilè, per un peso complessivo di poco più di 13,3 tonnellate, privi di qualsivoglia documentazione doganale che ne giustificasse l’uscita dal Porto Franco.

Il carico sottoposto a controllo, nel complesso, avrebbe consentito, qualora immesso nel circuito illegale, la realizzazione di un cospicuo introito pari a circa 1,3 milioni di euro, con una contestuale evasione dei diritti di confine per oltre 1,2 milioni di euro.

Come noto, il contrabbando di tabacco determina pesanti perdite ai bilanci dei Paesi dell'Ue e delle Istituzioni Europee, in termini di dazi doganali non riscossi e diritti evasi; oltre a costituire una fonte di cospicui guadagni, pone grandi rischi per i consumatori e le imprese, mina le campagne antifumo e di salute pubblica. I servizi, pertanto, costituiscono un’ulteriore conferma del ruolo svolto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto delle relative competenze istituzionali, a tutela degli interessi erariali nazionali ed europei, nonché quali presidio di legalità sui traffici commerciali che interessano il Porto di Trieste.