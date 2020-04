Maxi sequestro di mascherine chirurgiche: in vendita con un rincaro del 400%

Mascherine a prezzi gonfiati, fino al 400 per cento rispetto al prezzo di produzione. Proseguono i controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, impegnata sul territorio per contrastare le speculazioni di chi, approfittando dell’attuale situazione emergenziale, attua pratiche commerciali scorrette. I controlli verificano la liceità dei prezzi praticati dai commercianti al dettaglio di numerosi prodotti, utili a prevenire il contagio da Covid-19, con particolare attenzione agli ormai noti Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine e guanti.

La Compagnia di Latisana ha eseguito, tra le Provincie di Udine, Pordenone e Venezia, alcune perquisizioni per reprimere la vendita al pubblico, a prezzi evidentemente gonfiati rispetto quelli praticati agli stessi prodotti prima che scoppiasse all'emergenza epidemiologica in atto.

Sono così state sequestrate 6.816 mascherine monouso di tipo chirurgico, che erano state proposte al pubblico con un ricarico che arrivava fino al 400% del prezzo d'acquisto. Una pratica scorretta, favorita dall'attuale stato di necessità da parte della popolazione, che è sanzionata dall'art. 501 bis del Codice Penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 516 euro a 25.822 euro.



In questo momento storico l’attività della Guardia di Finanza è orientata in via prioritaria a contrastare le forme di illegalità come questa, che lucrano sfruttando la situazione di emergenza dovuta alla pandemia, consentendo extra guadagni, anche mediante la distribuzione di prodotti solo apparentemente idonei alla salvaguardia della salute e non conformi alle prescrizioni delle Autorità.A seguito del sequestro,