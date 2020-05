Maxi sequestro di mascherine cinesi a Portogruaro

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Portogruaro che nel corso di un controllo eseguito da una pattuglia del Reparto ha scoperto un carico di mascherine fuori norma. A bordo di un furgoncino le Fiamme Gialle hanno trovato degli scatoloni contenenti 30mila mascherine.

Per accertare la corretta applicazione della normativa sul commercio delle mascherine il controllo è stato esteso al magazzino dell'uomo fermato alla guida del mezzo, dove è stata rilevata la presenza di un numero ingente di Dispositivi di protezione individuali.

Dall’esame della documentazione di accompagnamento della merce è emerso che la stessa era di origine cinese ed era stata importata in Italia all’aeroporto di Malpensa da un’azienda campana, che a propria volta l’aveva ceduta alla ditta veneta.

Ulteriori approfondimenti hanno permesso di verificare che l’importatore campano era stato costituito nel febbraio 2020 ed aveva come oggetto della propria attività il commercio all’ingrosso di orologi. Inoltre, la fattura di vendita alla società veneta, specificava che le mascherine erano state prodotte avvalendosi delle deroghe introdotte dall’art. 16 del decreto legge 17 marzo 2020, nr. 18, benché la fattura di vendita emessa dall’azienda cinese riportasse come data di emissione proprio il 17 marzo di quest’anno.



Il titolare del magazzino dovrà rispondere dell'accusa di frode in commercio in quanto, dalle indagini condotte nei confronti dei clienti del venditore, è emerso che le mascherine erano state cedute come Dispositivi di Protezione Individuale senza averne le caratteristiche previste dalla normativa vigente.Dall’ispezione approfondita del capannone, inoltre, i finanzieri hanno rinvenuto 31.000 pezzi – tra giocattoli e articoli per telefonia – con marchio contraffatto di note aziende del settore, che sono stati sottoposti a sequestro per i reati di contraffazione e di ricettazione.