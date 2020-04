Maxi-sequestro di mascherine in mezza Italia, anche in Friuli

I carabinieri del Nas di Udine hanno bloccato 1.200 mascherine di categoria filtrante FFP2 e FFP3 che riportavano una marcatura CE non conforme. Il sequestro dei dispositivi di protezione, eseguito in un magazzino logistico di distribuzione del Pordenonese, ha valore di circa 10.000 euro.

L'operazione rientra nell’ambito delle iniziative predisposte dai militari dei Nas in tutta Italia, per fronteggiare potenziali illeciti durante l’attuale emergenza sanitaria; una particolare attenzione è stata dedicata ai controlli sulla regolarità delle attività distributive di dispositivi medici e di destinazione d’uso sanitario.

Le verifiche hanno interessato anche i flussi commerciali d'importazione per intercettare articoli e presidi medici introdotti irregolarmente sul territorio nazionale e privi delle caratteristiche di sicurezza, anche approfittando dell'elevata richiesta di mercato.

Solo nel corso delle ultime ore, i Carabinieri per la tutela della salute hanno operato numerosi interventi, individuando e sequestrando in tutta Italia 302mila mascherine di varie categorie, dalle semplici antipolvere, a quelle chirurgiche fino ai dispositivi di protezione individuale (come FFP2 / 3), risultate irregolari.

Sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria due titolari di esercizi produttivi e commerciali e altri 18 sono stati sanzionati per complessivi 30mila euro. I dispostivi, se posti in commercio, avrebbero determinato un indebito profitto economico di 410mila euro.