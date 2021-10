Maxi-sequestro di prodotti igienizzanti contraffatti

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Gorizia - Sezione di Ronchi dei Legionari hanno sequestrato una partita di prodotti d’importazione risultati non conformi. Si tratta di 24.200 pezzi di disinfettanti per mani e di 20.000 pezzi di sapone liquido per la pulizia degli occhiali destinati a una società in provincia di Bologna.

La merce, dichiarata di origine e provenienza serba, riportava sulle confezioni in un caso la dicitura ‘prodotto dalla società italiana importatrice’ e nell’altro quella ‘made in China’. I funzionari hanno quindi sequestrato i prodotti in quanto presentavano marchi o segni distintivi fallaci.