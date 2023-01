Maxi-sequestro di rifiuti stoccati irregolarmente a Manzano

Un ingente quantitativo di rifiuti, di natura e provenienza non precisata, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri del Noe, il Nucleo Operativo Ecologico di Udine, in un'area adiacente a un'azienda di Manzano.

Il provvedimento è scattato nei giorni scorsi e le indagini sono ancora in corso. "Posso confermare il sequestro - ha detto all'Ansa il Procuratore Capo di Udine, Massimo Lia -, ma nella fase attuale dell'inchiesta non possiamo fornire alcun altro elemento sulla provenienza del materiale".

Del caso si sta occupando anche Legambiente Udine, che aveva lanciato l'allarme sul deposito illegale nella zona industriale manzanese e ora chiede chiarimenti sulla tipologia di rifiuti sequestrati.

"Tra capannoni e area circostante, parliamo di una superficie di circa 10.000 metri quadri”, precisano dall'associazione ambientalista, “con circa due/tremila sacconi di materiali plastici triturati in completo stato di abbandono che, da tempo, sono oggetto di preoccupazione da parte delle vicine attività lavorative”.

“A giugno 2020 – ricorda ancora Legambiente - c'era stato un precedente controllo dei Noe, coadiuvati dal personale dell’Arpa Fvg; il titolare di un’impresa individuale era stato denunciato. Era stato trovato un notevole quantitativo di rifiuti, in prevalenza di natura plastica, stoccato in 1.300 sacchi, per un totale di circa duemila tonnellate di materiale, depositato senza alcun tipo di titolo autorizzativo in un fabbricato".

"Continueremo a vigilare su questa come su tante altre situazioni che da decenni stanno mettendo a rischio l'ambiente e la salute pubblica, chiedendo maggior attenzione da parte degli amministratori locali e regionali” conclude la nota di Legambiente.