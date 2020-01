Maxi-tamponamento sul ponte di Amaro

Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 9.30, sul ponte di Amaro. Per cause in corso di accertamento tre veicoli si sono tamponati. È stato necessario chiudere temporaneamente la strada, poi percorribile a senso unico alternato, per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi.

Poco lontano è atterrato anche l'elicottero sanitario che ha trasportato una persona all'ospedale di Udine. Nessuno sarebbe, comunque, rimasto ferito in maniera grave. Sul posto ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo e le ambulanze.