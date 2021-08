Mensa solo con il Green Pass: la Polizia Penitenziaria pronta allo scontro

Una circolare del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria di Padova diramata a tutte le Carceri del Triveneto e quindi anche del Fvg, dispone la consumazione dei pasti all'interno dei locali destinati alle mense obbligatorie di servizio solo a coloro che sono provvisti di Green Pass.



"Siamo allo sconcerto totale - dichiara Enrico Acanfora Segretario generale UNSA Funzioni Centrali del Friuli Venezia Giulia -. Impedire ai lavoratori Amministrativi Penitenziari e agli Agenti di polizia penitenziaria di usufruire della mensa se non in possesso dell'apposita certificazione, è follia pura. Non ha senso separare i lavoratori dopo che sono stati insieme otto ore nel corso della giornata".



"Purtroppo - continua Acanfora - è l'ennesima discriminazione, contraddizione di una dittatura sanitaria strisciante. Non si può mettere sullo stesso piano un ristorante dove il cliente sceglie di recarsi e la mensa aziendale dove il lavoratore deve giocoforza pranzare. Fermo restando il doveroso rispetto per le Istituzioni - prosegue il sindacalista - e al di là di altre e pur importanti valutazioni, ivi compreso quelle correlate all'inesistenza di un obbligo vaccinale per il Covid-19, penso che sia ridicolo vietare al lavoratore di accedere alla mensa".



"Risulta - dichiara Acanfora - che alcune realtà carcerarie della Regione si stiano attrezzando con spazi all'esterno della mensa, se fosse vero sarebbe un'iniziativa deprimente e squalificante"."L'augurio è che si ritorni al buon senso e che gli organi preposti ritirino questo assurdo provvedimento. Come mi auguro pure - continua Acanfora - che nelle more a cui verrà inopinatamente precluso l'accesso alle mense, venga garantito il buono pasto, cosa per nulla scontata e, su questo, l'Unsa darà battaglia. Concludo e auspico che sulla questione si apra un confronto sindacale a vari livelli con tutte le Organizzazioni sindacali in caso contrario saranno intraprese opportune iniziative di lotta".