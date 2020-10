Mente sulla sua vera identità, denunciato un clochard

Era stato segnalato più volte, nei giorni scorsi, nella zona del Gemonese, anche perché si era intrufolato in un'abitazione rubando del cibo, per cibarsene sul posto, insieme alla consumazione di qualche bibita. Raggiunti da diverse chiamate dei cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo - Stazione di Gemona hanno avviato una serie di sopralluoghi nei punti in cui la persona sospetta era stata avvistata.

Alla fine lo hanno trovato e identificato. Si tratta di un cittadino sloveno di 40 anni, residente nella Nuova Repubblica ma in realtà senza fissa dimora, di fatto un clochard. Ha mentito sulla sua identità ai militari dell'Arma che lo hanno fermato ed è stato denunciato, quindi, per false attestazioni a pubblico ufficiale.