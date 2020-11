Mentre celebra la messa, i ladri entrano in canonica

Ladri nella canonica durante la celebrazione della messa, ieri sera, a Mereto di Tomba, in via XI Febbraio. A dare l'allarme è stato proprio il presule che ha chiamato i carabinieri. Terminata la funzione, che era stata celebrata intorno alle 19, il sacerdote è rientrato nel suo appartamento e ha scoperto che era stato messo a soqquadro dai malviventi.

Stanze in disordine e una finestra del piano terra era stata spaccata, usata dai ladri per entrare all'interno dell'alloggio del parroco. Pare non siano stati asportati beni e soldi anche perché il religioso non conserva oggetti di particolare valore all'interno delle sue stanze.