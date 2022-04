Mentre la proprietaria sta dormendo, i ladri le svaligiano casa

La proprietaria dell’abitazione non ha nemmeno avvertito la loro presenza. Mentre dormiva, la notte scorsa i ladri sono entrati in un appartamento di un condominio in via Castellana a Udine e si sono appropriati di alcuni gioielli, ovvero un bracciale, due fedine e un anello, trovati rovistando in due cassetti.

La vittima, una signora di 77 anni, non si è accorta di nulla anche perché i malviventi sono penetrati senza lasciare segni di effrazione sulla porta blindata d’ingresso. Oltre ai gioielli, i ladri hanno trovato anche una copia delle chiavi dell’appartamento a fianco, lasciate alla vittima dai proprietari, che è stato visitato a sua volta.

Qui sono stati rubati alcuni gioielli e 800 euro in contanti. Questa mattina, la 77enne si resa conto di quanto accaduto nottetempo e ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto è subito giunta una pattuglia della squadra volante della Questura di Udine.

La Polizia di Stato sta indagando sulla vicenda anche prendendo visione delle immagini delle telecamere installate nelle vicinanze del condominio.