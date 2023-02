Messaggi 'pro Cospito' al Carnevale di Maniago

Un gruppo a favore dell'anarchico Alfredo Cospito che stava partecipando al Carnevale di Maniago è stato fermato dai Carabinieri e dalla Polizia locale, intervenuti su segnalazione degli stessi organizzatori della manifestazione che hanno preso le distanze dai messaggi lanciati. Le persone coinvolte sono state identificate dalle forze dell'ordine.

Vestite da galline, le maschere stavano partecipando alla sfilata trainando una piccola gabbia con dentro un uomo, accompagnato da un cartello con la scritta 'Esercito al 41 bis. Cospito libero'. L'allegoria non è piaciuta agli organizzatori che hanno fatto uscire dal corteo il gruppo, accompagnato anche da un carro armato finto, con il cannone annodato, un riferimento al colpo sparato nel 2021, durante un addestramento militare, che aveva danneggiato un allevamento di polli a Vivaro. In un altro cartello era riportata la scritta 'La legge non è uguale per tutti'.

Le maschere, la gabbia e il finto carro armato erano all'altezza del centro del corteo; sono stati fermati e fatti uscire quando sono arrivate all'altezza della piazza principale di Maniago. Secondo i primi accertamenti, nell'iniziativa non c'erano altri scopi se non quelli allegorici.

Duro il commento dell’onorevole Emanuele Loperfido (Fratelli 'Italia)."Non è vero che a Carnevale non ogni scherzo vale. E’ vergognoso quanto visto sfilare oggi a Maniago. Lo Stato e i suoi uomini vanno rispettati, senza provocazioni e strumentalizzazioni”.