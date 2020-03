Messe e adorazioni fuori legge in Carnia

Mentre Papa Francesco prega in solitudine, concedendo l'indulgenza plenaria (nella foto), si registrano in Carnia alcuni casi di sacerdoti che, nonostante i divieti imposti per il contenimento del Coronavirus, continuano a officiare funzioni, creando assembramenti. Un caso si è verificato prima della depenalizzazione e ha visto la denuncia del sacerdote. Con lui sono stati deferiti a piede libero anche cinque fedeli che si erano riuniti per pregare insieme, in una cappella.

Degli ultimi giorni, invece, una seconda segnalazione, sempre in un paese della Carnia. In questo caso, a chiamare le forze dell'ordine, preoccupati, sono stati alcuni cittadini. È stata inviata sul posto una pattuglia della Polizia locale che, effettivamente, ha trovato in chiesa dalle 15 alle 17 persone, compreso il prete. Non si trattava di una messa, in questo caso, ma dell'adorazione del Santissimo.

Gli agenti della Municipale stanno valutando, adesso, se elevare le sanzioni amministrative previste dal decreto, che vanno da 400 a 3.000 euro. Al momento i protagonisti non sono stati sanzionati.