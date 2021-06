Meteo, ancora caldo sul Fvg, ma sono in arrivo temporali

Il caldo ha le ore contate? Non proprio ma da domani, martedì 29 giugno, sul Friuli Venezia Giulia il promontorio anticiclonico presente sull'Italia si ritirerà leggermente, favorendo l'afflusso di moderate correnti sud-occidentali a tratti più instabili. Instabilità dunque sulla regione, con vento ma temperature massime sempre abbondantemente al di sopra dei 30 gradi.

Vediamo nei dettagli le previsioni meteo per i prossimi giorni a cura di Osmer Arpa Fvg.



Martedì 29 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso e farà caldo, specie in pianura. Dal pomeriggio soffierà vento moderato da sud o sud-ovest, più sostenuto in quota sui monti. Sulla zona montana verso sera sarà possibile qualche temporale, più probabile sulle Prealpi, ma sarà possibile anche sull'alta pianura. Localmente qualche temporale potrebbe essere anche forte.



Mercoledì 30 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con vento moderato da sud o sud-ovest, più sostenuto in quota sui monti. Sulla zona montana saranno probabili temporali sparsi, ma sarà possibile qualche temporale anche sull'alta pianura. Localmente qualche temporale potrebbe essere anche forte.



Giovedì 31 giugno

Cielo da poco nuvoloso a variabile con probabili temporali sparsi, specie nel pomeriggio. Sarà un po' meno caldo rispetto ai giorni precedenti.



Venerdì 1° luglio

Cielo da poco nuvoloso a variabile con probabili temporali sparsi. Sulla costa soffierà Borino o Bora moderata.