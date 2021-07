Caldo e afa, ma sul Fvg arrivano i temporali

Il caldo estivo caratterizza queste prime giornate di luglio, in Friuli Venezia Giulia. Fa caldo, giustamente, visto che l'estate è nel pieno della sua stagione, ma la pioggia potrebbe portare un po' di refrigerio, certamente temporaneo. Un promontorio anticiclonico mantiene temporaneamente tempo stabile, ma decisamente caldo sull'Italia.

Giovedì sera un fronte atlantico interesserà il nord Italia favorendo l'instabilità anche sulla regione. In seguito affluirà in quota aria un po' più fresca. Alla luce delle previsioni, con possibili temporali localmente anche forti, la Protezione civile del Fvg ha diramato un allerta meteo giallo su tutta la regione, in vigore dalle 12 alla mezzanotte di giovedì 8 luglio.

Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni a cura di Osmer Arpa Fvg.

Giovedì 8 luglio

Fino al pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e caldo afoso. Dal pomeriggio-sera probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi Carniche e Carnia, possibili poi anche in pianura e con minor probabilità sulla costa. Sarà possibile qualche temporale forte.

Venerdì 9 luglio

Nella notte possibile qualche temporale. Poi sereno o poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale. Farà meno caldo dei giorni precedenti.

Sabato 10 luglio

Cielo in genere sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Al mattino sulla costa soffierà Borino, poi venti a regime di brezza.