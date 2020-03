Meteo, freddo e Bora: scatta l'allerta in Fvg

Gelate notturne, bora, termometro nuovamente sotto lo zero, bentornato inverno! Le temperature invernali di questi giorni, dopo un assaggio di primavera che ci ha portato a festeggiare l'arrivo della nuova stagione in giardino e sul terrazzo nonostante l'isolamento imposto dall'emergenza Coronavirus, ci riportano indietro meteorologicamente.

La Protezione Civile del Fvg ha diffuso un allerta meteo per predisporre le indicazioni ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa,.

Una depressione presente sull'Italia già da oggi si approfondirà giovedì, determinando il rinforzo dei venti di Bora al suolo. Domani, giovedì 26 marzo, soffierà ancora Bora sostenuta in pianura e sulla zona montana, con qualche rinforzo in quota specie sulle Giulie, da forte a molto forte sulla costa con raffiche anche oltre i 120 km orari sulla zona di Trieste.

Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio (a cura di Osmer Arpa Fvg)

Oggi, mercoledì 25 marzo

Cielo in genere variabile con maggiore nuvolosità localmente sui monti e più sole verso la costa, dove soffierà vento sostenuto di Bora; vento da nord-est sostenuto e freddo in quota sui monti, moderato in pianura e nelle valli. Possibile qualche debole precipitazione, più probabile sui monti, con quota neve sui 500 m circa. Non si esclude qualche debole precitazione anche sul Carso.

Giovedì 26 marzo

Cielo da nuvoloso a coperto con Bora sostenuta in pianura, forte o molto forte sulla costa con raffiche anche oltre i 120 km orari a Trieste. Possibile qualche debole precipitazione più probabile sui monti con neve oltre i 400 m circa; possibile nevischio sul Carso.

Venerdì 27 marzo

Su tutta la regione cielo in prevalenza nuvoloso; soffierà Bora moderata in pianura, forte al mattino sulla costa, sostenuta durante il giorno. Temperature in aumento.