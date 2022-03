Meteo, in Fvg arriva la pioggia dopo oltre cento giorni di siccità

E' allarme siccità in tutta Italia e il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione. Da mercoledì, però, le previsioni meteo indicano un cambio di rotta con l'arrivo dell'agognata pioggia. Dal 10 dicembre scorso, infatti, come ha ricordato pochi giorni fa l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, si sono registrati soltanto due eventi di pioggia di modesta entità, a gennaio e febbraio. Escludono queste due precipitazioni, sono più di cento i giorni asciutti registrati in Fvg. C'è un gran bisogno di pioggia come segnalato dal rapporto del servizio Gestione risorse idriche della direzione centrale ambiente, che ha messo in evidenza alcune situazioni critiche sulla portata dei fiumi. Osservato speciale il fiume Tagliamento, la zona tra Venzone e Osoppo, e il torrente But dove siè resa necessaria la chiusura delle centrali della società cooperativa Secab per mancanza di portata sufficiente.

L'anticiclone presente sul Mediterraneo nei prossimi giorni si ritirerà e - sottolineano i previsori di Osmer Arpa Fvg - da mercoledì 30 l'avvicinamento di una depressione atlantica favorirà l'afflusso di correnti sud-occidentali, che saranno progressivamente più umide ed instabili.

Vediamo nel dettaglio le previsioni Osmer Arpa Fvg a partire da martedì 29 marzo.

Martedì 29 marzo

Cielo in genere variabile, sia per velature in quota che per la possibile formazione di nubi basse. Di notte e al mattino sulla bassa pianura, sulla costa e sul mare saranno probabili foschie o nebbie. In serata non è esclusa qualche debole pioggia, specie in montagna. Venti di brezza.



Mercoledì 30 marzo

Tempo umido con cielo in prevalenza coperto e probabili foschie, anche dense al mattino. In giornata e soprattutto verso sera saranno probabili piogge sparse, in genere deboli, localmente moderate sulle Prealpi Giulie; in montagna deboli nevicate oltre i 1400-1700 m circa e in quota soffierà vento da sud-ovest moderato.



Giovedì 31 marzo

Cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti. In montagna nevicate, anche abbondanti oltre i 1000-1200 metri circa, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà Bora moderata sulle zone orientali, anche sostenuta sulla costa.



Venerdì 1 aprile

Cielo da nuvoloso a coperto con piogge in genere moderate. In montagna nevicate, anche abbondanti oltre i 1000-1200 metri circa, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, in calo nel pomeriggio.