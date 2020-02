Meteo: in Fvg in arrivo pioggia e neve

Peggioramento meteo in arrivo sul Fvg, a partire da mercoledì.



"La verità - spiega il meteorologo Marco Virgilio - è che l'anomalia vera, tutta positiva, è quella delle ultime settimane, mercoledì transiterà una perturbazione assolutamente in linea con la norma per la fine di febbraio o inizio marzo. Arriva un po' di sana normalità atmosferica in Friuli Venezia Giulia. Gli eventi meteorologici prossimi non prevedono alcun gelo particolare ma un benefico ritorno della pioggia e della neve fino ai fondovalle sulle Alpi".



Vediamo nel dettaglio le previsioni a cura di Marco Virgilio.

Martedì tempo grigio per l'arrivo di umidità nei bassi strati con foschie, nebbie e pioviggini sparse. Dalla tarda sera peggioramento per l'avvicinamento del fronte freddo che interesserà le nostre lande mercoledì. Si tratterà di una perturbazione con sembianze primaverili visto che alternerà nubi e piogge a qualche parziale apertura. Potrebbero manifestarsi anche dei rovesci o temporali tra le Prealpi e la pianura. L'ingresso dell'aria fredda inizierà prima in Val Canale dove la quota neve dovrebbe essere più bassa che in Carnia fin dall'inizio del transito frontale. Nel complesso della giornata cadrà nella fascia compresa tra 600 e 1000 metri a seconda della zona e della fase della giornata, anche abbondante sui rilievi orientali. A fine evento raggiungerà le quote più basse previste sia su Alpi che su Prealpi. Nel corso della giornata le precipitazioni più abbondanti interesseranno il settore centrorientale della regione, saranno in genere deboli sulla Carnia occidentale. Bora in intensificazione sul Golfo e le temperature minime saranno raggiunte a ridosso della mezzanotte.



Tornerà il sole tra giovedì e venerdì con qualche gelata notturna anche in pianura e zero termico attorno a quota 1200. La fine settimana promette un nuovo rialzo della temperatura in quota con maggiore umidità nei bassi strati sabato. Poi probabile l'arrivo di un nuovo sistema perturbato da domenica, questa volta con quota neve più elevata.