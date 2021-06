Meteo, piogge e temporali sul Friuli

Maltempo, con piogge e temporali anche di forte intensità, sul Friuli, nel tardo pomeriggio. In quota correnti settentrionali fresche mantengono una certa instabilità sulla regione probabilmente più accentuata giovedì rispetto a venerdì, informa l'Osmer Arpa Fvg. Il maltempo, infatti, caratterizzerà le prossime giornate e toccherà attendere domenica per una giornata estiva con sole e senza nuvole.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni a cura di Osmer Arpa Fvg.



Oggi, mercoledì 9 giugno

Cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa e al mattino sui monti. Dal pomeriggio sui monti nuvolosità variabile con possibili locali rovesci e isolati temporali che in seguito, e con minor probabilità, potranno interessare anche qualche zona di pianura e costa. Venti in genere di brezza, Borino sul Carso.



Giovedì 10 giugno



Venerdì 11 giugno

Sabato 12 giugno

Domenica 13 giugno

Cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa e al mattino sui monti. Dal pomeriggio sui monti nuvolosità variabile con locali rovesci e isolati temporali che in seguito potranno interessare anche qualche zona di pianura e costa.Cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa e al mattino sui monti. Dal pomeriggio sui monti nuvolosità variabile con possibili locali rovesci e isolati temporali che in seguito e con minor probabilità potranno interessare anche qualche zona di pianura e costa.Cielo in genere poco nuvoloso. Al pomeriggio sulla zona montana cielo variabile con possibili rovesci locali e isolati temporali sulla fascia prealpina.Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso.