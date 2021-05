Meteo, weekend con il sole aspettando la zona bianca

Torna il bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, dopo settimane caratterizzate da abbondanti piogge e temperature al di sotto della media primaverile, per non parlare della neve in montagna. In particolare, l'ingresso in 'zona bianca' sarà accompagnato da sole e temperature decisamente al di sopra di quelle registrate nelle ultime settimane, consentendo l'apertura anche di impianti natatori esterni e dei dehor di bar e ristoranti.

Questo fine settimana sarà interessato, nella giornata di sabato dal passaggio di un moderato fronte freddo, proveniente dall'Austria, che valicherà le Alpi interessando maggiormente la zona montana della regione. Domenica, invece, affluiranno in quota correnti più secche e stabili da nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo elaborate da Osmer Arpa Fvg.

Sabato 29 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso anche se sarà possibile qualche locale schiarita, dal pomeriggio piogge sparse sui monti e con minor probabilità anche in pianura; non si esclude qualche isolato rovescio temporalesco. Dal pomeriggio, su pianura e costa soffierà Bora in genere moderata. In serata tempo più stabile.

Domenica 30 maggio

Al mattino cielo sereno con Bora moderata sulla costa tendente ad attenuarsi. Nel pomeriggio cielo variabile sui monti, poco nuvoloso in genere su pianura e costa. Sulla fascia lagunare prevalenza di sereno con venti di brezza.

Lunedì 31 maggio

Cielo in genere variabile, poco nuvoloso sulle zone orientali di pianura e costa. Sulle Prealpi Carniche possibile qualche breve pioggia.