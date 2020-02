Meteora attraversa i cieli della regione

Una palla infuocata è stata avvistata nei cieli del nord est, dall'Italia alla Croazia il fenomeno è stato osservato e descritto da molti testimoni. Sembra possa trattarsi di una meteora.



"Aveva i contorni gialli e un nucleo rosso infuocato", racconta un telespettatore di Telefriuli che è riuscito ad immortalare la nuvoletta di vapore lasciata dal corpo ignoto (vedi fotografia) verso le 10.40 circa. Gli osservatori da noi contattati confermano possa trattarsi di un meteora. Si tratterebbe di un agglomerato di roccia proveniente dallo spazio che a contatto con l'atmosfera si è ionizzato e polverizzato. La mateora non avrebbe dunque raggiunto la superficie terrestre.



Alcune osservazioni dirette sono arrivate anche all'Osservatorio Astronomico di Trieste dal Friuli, intorno alle 10.35. L'Istituto Nazionale di Astrofica ha preso in esame tutte le segnalazioni. Dopo averle esaminate, nell'arco di pochi giorni confermerà e spiegherà nel dettaglio la natura del cossiddetto 'bolide'. L'ufficialità verrà poi comunicata sul sito http://www.prisma.inaf.it/ , portale per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera.



Tutte le indagini sono in corso. Ulteriori sviluppi nei prossimi aggiornamenti e nei nostri notiziari televisivi. Articolo in costante aggiornamento. Inviateci le vostre segnalazioni.