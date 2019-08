Mette in vendita l’auto, ma poi scappa con i soldi

Aveva messo in vendita un auto su internet e aveva trovato un compratore, un 33enne udinese. I due si erano incontrati: il potenziale acquirente aveva provato la macchina e aveva deciso di concludere l’affare.

Così, il venditore, un 32enne di Bassano del Grappa, gli aveva detto di trasferire, tramite bonifico, la somma di 15mila euro per completare l’operazione. Una volta intascati i soldi, però, della vettura non c’era più traccia. Il 33enne friulano si è quindi rivolto ai Carabinieri di Udine Est che sono risaliti al venditore, denunciato per truffa.