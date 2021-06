Mettono l'auto in vendita, prendono i soldi e scappano

Con la scusa di vendergli un’auto, gli avrebbero sottratto 38mila euro: un uomo e una donna di Pradamano sono stati condannati a due anni di reclusione per truffa. Protagonisti della vicenda sono un 25enne e una 29enne, entrambi residenti nell’hinterland udinese, riconosciuti colpevoli dal giudice monocratico Paolo Lauteri in Tribunale a Udine. Il pubblico ministero, Letizia Puppa, aveva chiesto una condanna rispettivamente a 3 e 4 anni di reclusione per furto, reato poi riqualificato in truffa.

I fatti dei quali i due erano accusati risalgono a fine ottobre 2018, quando avevano incontrato, proprio a Pradamano, un uomo croato con il quale il 25enne, sotto il falso nome di Enrico, aveva instaurato una trattativa per la vendita di una Mercedes classe A per 20mila euro.

Fatto accomodare in cucina, l’acquirente aveva posato sul tavolo un pacchetto nel quale c’erano 38mila euro in contanti. Il giovane si era, quindi, allontanato dall’abitazione con i soldi con una scusa, mentre il croato e un’altra persona avevano aspettato per oltre un’ora il suo ritorno per concludere l'affare. A tenere loro compagnia c’era la 29enne, presentatasi con il falso nome di Samantha, che per tutto il tempo li aveva rassicurati, salvo poi dileguarsi quando l’accompagnatore del croato aveva deciso di chiamare le forze dell’ordine.

Il difensore dei due, l’avvocato Emilio Chiodi del Foro di Brescia, ha già annunciato ricorso sulla base delle incongruenze e delle contraddizioni ravvisate nelle deposizioni del truffato, sulle quali ha insistito durante la discussione chiedendo l’assoluzione o in subordine la riqualificazione del reato da furto a truffa.