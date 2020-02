Mezzi da cantiere si scontrano in galleria, sei persone coinvolte

Incidente nella galleria di Dogna, lungo l'autostrada A23 alle 13.30 di oggi. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due mezzi da cantiere: un macchina da lavoro e un furgone. Nell'impatto sono rimaste coinvolte sei persone, di cui una trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni molto serie.

Altre cinque persone sono state accompagnate con le ambulanze all'ospedale di Tolmezzo; sono gravi ma non in pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Amaro, per i rilievi e viabilità. Sul posto anche i mezzi di Autostrade per l'Italia. Non ci sono stati particolari disagi per il traffico. Le operazioni sono state coordinate dal Coa di Udine.