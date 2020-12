Mezzo che trasporta animali si ribalta, morti centinaia di polli

Un camion per trasporto di animali vivi si è ribaltato, probabilmente a causa del maltempo, ieri, intorno alle 22, in via Grado, a Pavia di Udine. Per fortuna, nell'incidente, il conducente non è rimasto ferito e ha lanciato l'allarme, contattando anche l'azienda per cui lavora. Purtroppo, però, un gran numero di animali che trasportava all'interno di gabbiette, perlopiù polli, sono morti schiacciati.

Alcuni sono riusciti a fuggire nelle campagne, altri sono rimasti feriti, altri ancora sono rimasti nelle loro gabbiette e sono stati recuperati da un secondo mezzo fatto arrivare dalla ditta che ha sede fuori regione.

Erano stati allertati anche i Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pavia di Udine. Nessun particolare disagio per la viabilità.