Macabra scoperta questa mattina all'autoporto di Gorizia. La Questura, infatti, ha interessato i vigili del fuoco perché un camionista non rispondeva alle chiamate ed era fermo in posteggio da troppo tempo.

I pompieri di Monfalcone sono giunti nel posteggio e hanno aperto l'area dove si trova la cuccetta, trovando il corpo dell'uomo senza vita.