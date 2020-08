Mezzo in fiamme in autostrada: riaperto il tratto Villesse-Palmanova

E' stato riaperto alle 18 il tratto autostradale compreso fra Villessse e Palmanova, in direzione nodo di interconnessione A4/A23, che era stato chiuso alle 14 e 30 dopo che un autoarticolato aveva preso fuoco. Lunghe e complesse le operazioni di ripristino, a causa del materiale, in parte bruciato in parte riversato sulle corsie di emergenza e di marcia. Attualmente il traffico è ancora rallentato fra il bivio A4/A34 e Palmanova.

L'incidente

Un autoarticolato che trasportava pallets ha preso fuoco, verso le 14 e 30 di oggi, lunedì 10 agosto, sulla A4, nel tratto compreso fra Villesse e il nodo di interconnessione A4/A23 di Palmanova in direzione Venezia. Un incendio provocato probabilmente da un surriscaldamento dei freni che per fortuna non ha coinvolto la motrice del mezzo. L’autista è riuscito a fermarsi in una piazzola d’emergenza ma il carico è fuoriuscito distribuendosi sulle corsie di emergenza e di marcia.

Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco e il personale di Autovie Venete che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a smassare il materiale.

Autostrada chiusa nel tratto Villessse Palmanova con uscita obbligatoria a Villesse. Il traffico bloccato (circa due chilometri) è stato fatto lentamente defluire e attualmente sono in corso le operazioni di raffreddamento, dopo di che il mezzo verrà trasportato fuori dall’autostrada. Ancora non è possibile stabilire i danni riportati dall’asfalto e di conseguenza nemmeno il tempo necessario alla risoluzione dell’incidente né all’apertura del tratto chiuso.