Mezzo in fiamme lungo l'A4, chiuso il tratto

Autostrada A4 chiusa nel tratto Redipuglia – Villesse in direzione Venezia a causa di un incendio che ha interessato un mezzo pesante. L’episodio – al vaglio della Polizia stradale - è avvenuto poco prima delle 20, nelle vicinanze del casello di Redipuglia.

Il mezzo pesante, che trasportava un blocco di pietra, si trovava fermo in una piazzola di sosta quando all’improvviso si sono alzate le fiamme. Sul posto i Vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete, i mezzi dei soccorsi meccanici e il 118 che ha trasportato in ospedale il conducente dell'autoarticolato, rimasto intossicato a causa del fumo.

Autovie ha predisposto la chiusura del tratto ed è stata istituita l’uscita obbligatoria di Redipuglia per chi proviene da Trieste. Chiuso anche lo svincolo in entrata a Redipuglia in direzione Venezia