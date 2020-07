Mezzo pesante contro l'utilitaria, ferita una 20enne

Incidente nel pomeriggio a Carlino, all'altezza di un'intersezione. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Latisana, coordinati dal comandante Nicola Salvato, si sono scontrati un mezzo pesante e un'utilitaria. Nell'impatto la vettura è finita a bordo strada, in parte in un fossato.

È successo intorno alle 16. All'origine dello schianto, probabilmente, una mancata precedenza. La vettura, una Ford Fiesta, era condotta da una ragazza di 20 anni. Il mezzo pesante, a pieno carico, era guidato, invece, da un uomo di 40 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso.

La giovane è stata assistita dal personale medico di un'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Per lei, per fortuna, non gravi lesioni: è stata comunque accolta in pronto soccorso per accertamenti.

Illeso il conducente del mezzo pesante, che ha occupato l'intera carreggiata. Per i rilievi e gli accertamenti, oltre agli agenti in borghese della Polizia Locale, lo stesso comandante Salvato, che, in transito, libero dal servizio, si è fermato per prestare soccorso.