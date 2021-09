Mezzo pesante contro le barriere in A4, muore il conducente

Ancora un incidente mortale lung l'autostrada A4, nel tratto già teatro ieri sera di un tamponamento tra tre mezzi pesanti nel quale aveva perso la vita un camionista.

Poco prima delle 7 di oggi, nel tratto tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro, in direzione Trieste, un camion, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto improvvisamente contro le barriere laterali sul lato destro della carreggiata. Il conducente è deceduto.

Sul posto la Polizia stradale per i rilievi, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, i mezzi di soccorsi meccanico e il personale di Autovie Venete che sta facendo defluire il traffico proveniente da Venezia.

Nell’urto l’autoarticolato ha divelto alcune barriere che dovranno quindi essere sostituite. L’incidente è avvenuto all’altezza del comune di Portogruaro.

Si segnalano diversi chilometri di coda.