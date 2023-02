Mezzo pesante fuori strada a Trivignano

A Trivignano Udinese, lungo la 'Triestina', il conducente di un camion, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo pesante, che è uscito di strada. Sul posto l'ambulanza e i Vigili del fuoco: i sanitari hanno preso in carico il camionista, trasportato all'ospedale di Palmanova per le cure del caso.

Incidente anche a Pordenone, all'intersezione tra via Grigoletti e via Bellunello. Due auto si sono scontrate frontalmente. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave. E' stata trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli con l'ambulanza. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che si sono fatti carico della messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata, e i Carabinieri della Compagnia di Pordenone, per rilievi, accertamenti e viabilità.