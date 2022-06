Mezzo pesante in fiamme, chiusa l'A4

Dalle 6.30, il tratto autostradale della A4 Nodo di Portogruaro – Cessalto in direzione Venezia è stato chiuso a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco.

L'autoarticolato che trasportava metallo era alimentato a metano. Il rogo si è sviluppato all’altezza di Cessalto. Pertanto, per mettere in sicurezza l’area, Autovie ha disposto la chiusura del tratto, facendo intervenire i vigili del fuoco per domare il rogo.

Sul posto anche i mezzi di soccorso meccanico. Sono stati chiusi l’allacciamento della A4/A28 e l’ingresso dello svincolo di San Stino entrambi in direzione Venezia. Tutto il traffico viene fatto uscire a Portogruaro e può utilizzare il bypass A28/A27.