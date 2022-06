Mezzo pesante in fiamme, disagi alla circolazione in A4

Disagi per gli automobilisti in transito lungo la A4, in direzione Venezia. Un mezzo pesante si è incendiato, intorno alle 6.30, causando la chiusura per circa quattro ore del tratto tra il nodo di Portogruaro e Cessalto, con l’obbligo di uscita al casello di Portogruaro. La viabilità è stata ripristinata solamente alle 10.40, quando sono stati rimossi il camion e il pesante carico di metallo che trasportava.

Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanico. Fortunatamente non ci sono stati feriti né altri veicoli sono rimasti coinvolti dal rogo.