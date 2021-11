Mezzo pesante tampona un'auto, che finisce nel fossato

Incidente, intorno alle 12, a Flambro di Talmassons, lungo la Napoleonica, all'altezza del posteggio del ristorante Ai Granatieri.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, si è verificato un tamponamento tra un mezzo pesante e una vettura.

Ad avere la peggio il conducente dell'auto, finita in un fossato, a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario inviato dalla Sores di Palmanova. Il conducente non sarebbe rimasto ferito in maniera grave.