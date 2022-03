Michelangelo Agrusti indagato per corruzione a Treviso

Una condanna a otto mesi di reclusione (pena sospesa) è stata chiesta dal pubblico ministero, Laura Cameli, nei riguardi del Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, accusato di corruzione nel processo che vede imputato, davanti al Tribunale di Treviso, l'ex capitano del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza Giovanni Grassi, 61 anni, e altre nove persone per un presunto giro di favori illeciti fra l'ex ufficiale e alcuni imprenditori.

Ad Agrusti si contesta di aver corrotto Grassi donandogli un treno di gomme invernali e un iPhone a Povegliano (Treviso) come compenso per presunte informazioni e consulenze fornite sull’accertamento eseguito dalle Fiamme gialle sulla Onda Communication SpA, al quale lo stesso ufficiale aveva partecipato quando era in servizio a Pordenone.

Al termine della requisitoria, il pm ha chiesto la condanna, oltre che di Agrusti, dello stesso Grassi (quattro anni di reclusione per accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione di segreto d’ufficio, reati fiscali e corruzione) e di altri otto imputati; per altri due è stata, invece, chiesta l'assoluzione.

L'inchiesta era partita nel 2014 in seguito a controlli e intercettazioni e aveva portato alla scoperta di quella che - per l'accusa - era un complesso sistema di contatti tra Grassi e coloro che gli chiedevano i favori per avere informazioni su altre persone, su società o sulle verifiche fiscali nei propri confronti.

La prossima udienza del processo è stata fissata per il 5 luglio.