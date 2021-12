Migliorano le condizioni di Maurizio Zamparini. L’imprenditore 80enne friulano era stato ricoverato in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto ieri all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

A quanto si apprende, l'ex presidente del Palermo e del Venezia calcio sarebbe fuori pericolo - pur essendo ancora in prognosi riservata - ed è stato trasferito nel reparto sub-intensivo. Le cause del ricovero non sono legate al Covid ma all’aggravarsi di una forma di peritonite che lo aveva colpito nei giorni scorsi.