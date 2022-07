Migliori amici... finché fa comodo

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno potremmo sottolineare che nei canili della nostra regione gli ospiti si sono più che dimezzati nel giro di sei anni (sono 308 a fronte di ben 195.301 cani registrati), tanto che il randagismo è ormai quasi inesistente e anche gli abbandoni, come quelli ai quali eravamo abituati fino a pochi anni fa, si contano sulle dita di una mano.

Ora che i cani devono per legge essere dotati di microchip, l’abbandono si è evoluto in una forma che potremmo definire più legale. In termine tecnico si chiama ricusazione o rinuncia alla proprietà, ma nella sostanza il destino dei nostri fedeli amici a quattro zampe resta pur sempre il canile.

Il fenomeno, molto evidente sull’intero territorio nazionale e acuito da due anni di pandemia, è ben presente pure in Friuli Venezia Giulia dove si stima che circa il 50% delle presenze sia direttamente legata alla rinuncia della bestiola da parte dei proprietari o di chi dovrebbe prendersene cura quando il proprietario è impossibilitato a farlo perché malato o costretto a trasferirsi in una struttura sanitaria.

La rinuncia è, infatti, possibile soltanto se ricorrano determinati presupposti, come la morte del proprietario e l’indisponibilità dei parenti più stretti ad accogliere il cane, oppure comprovate difficoltà economiche, gravi problemi di salute (inclusi i disturbi psichici) e nel caso di cani morsicatori e, dunque, piuttosto aggressivi.

Questo per lo meno formalmente. Perché dal punto di vista sostanziale più di qualcuno dei cani rinunciati presenti nelle strutture regionali sono stati presi sull’onda della moda di turno e poi, quando si accorgono che il cane non è facile da gestire, non trovano di meglio che ricusarlo. Non è un caso se la gran parte delle bestiole osservate visitando il canile consortile della Comunità collinare – struttura che abbiamo trovato ben tenuta, pulita e dove i cani sono accuditi con cura – appartiene a razze di taglia grossa e con caratteristiche tali da richiedere molta dedizione e una certa preparazione del proprietario.

Parliamo di rottweiler, amstaff, pitbull e cani da guardiania come i maremmani. “Ecco perché - ci ha spiegato Sabrina Loprete, referente d’igiene urbana veterinaria del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Regione - sarebbe opportuno che chi decide di acquistare cani di un certo tipo frequenti un corso apposito per ottenere un patentino, anche al fine di fare un acquisto consapevole. Un altro problema è che spesso, nel tentativo di risparmiare, molti decidono di acquistare cani di provenienza incerta perché allettati dal prezzo molto conveniente, salvo poi scoprire che si tratta di cuccioli frutto del traffico di animali che spesso arrivano dall’Est e sono privi del pedrigree”.

“Per limitare questo fenomeno siamo stata la prima regione in Italia a dare applicazione a una circolare del Ministero della Salute che prevede sia possibile la registrazione come cane di razza soltanto degli esemplari dotati di pedigree. Altrimenti la bestiola viene catalogata come meticcio”, conclude.

Il randagismo tra i cani è ormai sempre meno presente in regione non soltanto grazie a un ottimo servizio cinofilo che permette di recuperare rapidamente gli animali, ma anche grazie a una maggiore sensibilità e al microchip. Ben diversa la situazione se si parla dei gatti, dove l’abbandono continua complice anche l’assenza dell’obbligo di dotare i felini del microchip e il fatto che troppi approfittano della presenza di colonie feline per disfarsi dei propri animali.

Che il problema sia grave lo conferma il fatto che tanto la funzionaria regionale Sabrina Loprete, quanto Emanuela Sgobino, responsabile dell’Ufficio anagrafe canina del Comune di Udine, hanno sottolineato quanto sia urgente realizzare strutture proprio per accudire i felini e sia anche opportuno inserire l’obbligo del microchip anche per i privati, mentre al momento ne sono dotati soltanto i felini dei quali si prendono cura i servizi veterinari delle Asl. “Ogni anno sterilizziamo circa 150 gatti - conferma Sgobino – ma l’abbandono continua imperterrito”.

Tra le azioni possibili per limitare il fenomeno, oltre all’introduzione del microchip obbligatorio, gli esperti auspicano anche contributi regionali per la sterilizzazione dei mici di proprietà dei privati.

Chi volesse adottare un cane ospitato nei canili può consultare il sito SEMPRE AGGIORNATO