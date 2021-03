Un cittadino straniero, proveniente verosimilmente della rotta balcanica, è stato individuato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri di Udine in prossimità della ex Caserma Cavarzerani. Il migrante si era presentato da solo all'hotspot per chiedere asilo.

Si tratta di un cittadino pakistano, adulto, avviato al triage e alla quarantena fiduciaria, affidato alla cooperativa che gestisce la ex area militare. È parso in buone condizioni di salute.