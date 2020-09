Migrante positivo, 'zona rossa' alla Meloni

Il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, ha firmato, nel pomeriggio, l'ordinanza che istituisce la cosiddetta "zona rossa" per l'ex caserma Meloni dove, nella serata di martedì, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. Si tratta di uno degli ospiti della struttura, che in queste settimane sta accogliendo, per la quarantena, i cittadini stranieri in arrivo dalla rotta balcanica rintracciati in Fvg.

Per 14 giorni, dunque, nessuno potrà entrare o uscire dall'ex caserma, che sarà sorvegliata per evitare allontanamenti.