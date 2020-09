Migrante positivo al Covid, alla Meloni scatta la zona rossa

Un migrante accolto per la quarantena nell'ex caserma Meloni di Tarvisio è risultato positivo al Covid-19 nella serata di ieri. "Lo abbiamo saputo oggi", dichiara a Telefriuli il sindaco Renzo Zanette. "Domani firmerò l'ordinanza per istituire la 'zona rossa'. Chiederò alla Questura di Udine la sorveglianza costante della struttura per evitare allontanamenti fino al termine della quarantena che, per tutti, si esaurirà il 20 settembre". L'area è recintata e, attualmente, alla Meloni, sono alloggiati 29 migranti.

Domattina saranno eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti e al personale che se ne prende cura, dipendente di una cooperativa. Il migrante positivo al Coronavirus è stato immediatamente allontanato.

"Al termine della quarantena, chiediamo che la caserma non venga più utilizzata per ospitare migranti, ma che sia restituita al Comune che la vuole trasformare, da tempo, in immobile da usare a fini turistici".