Migranti, una trentina di persone rintracciate tra Bicinicco e Gonars

Una trentina di profughi che sono stati individuati e questa mattina, intorno alle 8, mentre camminavano sulla viabilità tra Bicinicco e Gonars in direzione Palmanova. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova che, con tre mezzi, hanno trasportato gli stranieri in un luogo idoneo per avviare poi le procedure di identificazione.

È stato subito informato il sindaco di Gonars, Ivan Boemo, che ha monitorato la situazione attraverso la Polizia locale. Presenti anche l'assessore Irene Martelossi e, per il Comune di Bicinicco, il sindaco Paola Turello.