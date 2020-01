Migranti, 28 persone rintracciate a Opicina

Questa mattina, intorno alle sei, la Polizia di frontiera e i militari dell'operazione Strade Sicure hanno rintracciato un gruppo di 28 migranti entrati in Italia attraverso la rotta balcanica. Gli stranieri, che arrivano da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh, sono stati intercettati lungo strada nuova per Opicina, alle porte di Trieste. Tra loro anche una dozzina di minori.

Nonostante il freddo, le loro condizioni di salute sono buone. Sono stati accompagnati nella caserma della Polizia di Stato di Fernetti per le procedure di identificazione, prima del loro trasferimento nelle strutture di accoglienza. Per i minori è probabile un trasferimento fuori regione, dal momento che in Fvg i centri per i minorenni non accompagnati sono saturi.