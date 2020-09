Migranti, a Tricesimo situazione ‘fuori controllo’

Situazioni quasi fuori controllo nel piazzale del santuario di Madonna Missionaria, a Tricesimo, dove continuano ad arrivare migranti. “La situazione non è buona, né sotto controllo”, commenta il sindaco Giorgio Baiutti. “Durante la notte sono arrivati altri 26 stranieri, portando il totale, tra la scalinata e gli autobus, a 72 persone. Un numero che non è tollerabile, anche perché la situazione è assolutamente precaria sotto il profilo igienico-sanitario. C’è un solo bagno chimico per tutti e un unico rubinetto con gomma, per altro messa a disposizione dal Comune, con il quale gli ospiti possono cercare di lavarsi”.

“La foresteria all’interno del Castello (affittata dalla Curia alla Protezione civile all’inizio dell’emergenza, quando erano state individuate in Fvg tre strutture per le persone in quarantena, ndr), è al completo e ospita attualmente 36 migranti”, spiega ancora Baiutti. “L’uso del piazzale esterno, invece, è gestito direttamente dalla Prefettura. E’ un piazzale privato, sempre di proprietà della Diocesi, ma è di uso pubblico, perché qui convergono diverse strade e non è pensabile che si possa proseguire con questi numeri e che non ci siano controlli o sistemi per impedire l’allontanamento delle persone accolte per il periodo della quarantena”, conclude il primo cittadino.