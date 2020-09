Migranti, al via da questa notte i controlli straordinari

Dopo l'ennesimo rintraccio di migranti minorenni affidati ai sindaci, alcuni primi cittadini del Basso Friuli, tra cui Bicinicco, Santa Maria la Longa, Gonars e Trivignano Udinese, hanno deciso di avviare dei controlli anche di notte con la propria Polizia Locale.

Lo rende noto il primo cittadino di Santa Maria la Longa, Fabio Pettena' che ha disposto, dalla mezzanotte di oggi e fino alle 6 di domani, un servizio di monitoraggio straordinario con gli agenti della Municipale.

Sono stati contattati anche i Comandi dei Carabinieri e la Questura di Udine per chiedere un rafforzamento dei controlli, in particolare lungo la strada regionale.

Il monitoraggio notturno dell'arteria continuerà in maniera costante fino a che non ci sarà certezza che la direttrice non sia stata "scelta" dai passeurs per abbandonare sul territorio friulano i migranti provenienti dalla rotta balcanica.