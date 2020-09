Migranti, ancora rintracci in Friuli

Ancora rintracci di migranti nella giornata di oggi in Friuli Venezia Giulia. Nel primissimo pomeriggio di oggi, poco dopo le 12, i cittadini della zona di Privano, nel territorio del comune di Bagnaria Arsa, hanno segnalato un gruppo di cittadini stranieri camminare a bordo strada e stazionare all'interno di un campo, nella zona del Laghetto.

Si trattava di un gruppo di migranti composto da una ventina di persone. In diversi, tra automobilisti e passanti, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova. All'arrivo dei militari dell'Arma il gruppo si era in parte dato alla macchia. Sono stati identificati 7 cittadini stranieri, del Medio Oriente. Tra loro non ci sarebbero minorenni.

Sono stati trasportati nel centro di via Pozzuolo, a Udine, per il triage. Saranno poi sottoposti a quarantena fiduciaria.

Nella mattinata sono stati segnalati anche due dozzine di migranti nella zona di San Giovanni al Natisone. Diverse persone li hanno notati a bordo strada, ma l'arrivo delle forze dell'ordine erano già scappati in direzione Udine.

Altri migranti, in gruppi di 5-6 persone, sono stati ripetutamente segnalati, sempre questa mattina, anche nella zona a ridosso del confine con la Slovenia, nel comune di Trieste e nel comune di Duino Aurisina.

Alcuni di questi, in area giuliana, sono stati segnalati pure a ridosso del raccordo autostradale, in direzione Lisert, camminare in fila indiana, a bordo strada.