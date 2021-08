Migranti fermati a bordo di un treno a Udine

Cinque migranti, di età compresa tra i 25 e i 33 anni, irregolari sul territorio nazionale, sono stati individuati e fermati, poco prima delle 22 di ieri, nella Stazione Ferroviaria di Udine dai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia del capoluogo friulano. Il gruppo stava viaggiando a bordo di un treno lungo la tratta Trieste - Roma.

Si tratta di cittadini pakistani, in buone condizioni di salute, senza documenti, che sono stati accompagnati nell'hub della ex Caserma Cavarzerani, in via Cividale, per l'accoglienza, poiché hanno richiesto asilo. Saranno avviati a triage e quarantena fiduciaria - come da prassi per le normative di contenimento dell'epidemia Covid - perché provenienti da Paesi a rischio.