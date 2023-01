Migranti, furti, aggressioni e violenze, raffica di arresti

Negli ultimi due mesi, la Polizia di Stato di Gorizia ha arrestato dieci persone, in flagranza di reato o destinatarie di ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Il 15 dicembre è stato fermato in flagranza un cittadino rumeno di 24 anni per aver agevolato l’ingresso illegale in Italia di cittadini extracomunitari e per possesso di oggetti e strumenti atti a offendere.

Il 19 gennaio è stata data esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Venezia, nei confronti di un cittadino sloveno di 39 anni che deve scontare una pena residua di poco più di otto mesi per reati contro il patrimonio.

Il 23 gennaio, gli uomini della Squadra Volante di Gorizia, assieme al personale della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura, hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Gorizia, nei confronti un 25enne goriziano, che in più occasioni non aveva rispettato gli arresti domiciliari.

Il personale della Mobile ha eseguito anche altri due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Gorizia, uno il 14 gennaio nei confronti di un italiano di 59 anni, residente nell'ex provincia di Udine, condannato a quasi sette anni e mezzo di reclusione per reati di violenza sessuale commessi a Monfalcone dal 2007 al 2013, il secondo, il 23 gennaio, nei confronti di un 34enne goriziano per i reati di appropriazione indebita e furto.

Il personale del Commissariato di Monfalcone ha proceduto all’arresto in flagranza di tre soggetti: il 16 dicembre di un cittadino tedesco, di 34 anni, a Ronchi dei Legionari, per resistenza aggravata e continuata e minacce aggravate, nonché per possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere; il 10 gennaio, di un cittadino dominicano del 1976, residente a Monfalcone, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale (posto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari”; infine, il 23 gennaio, un 20enne monfalconese, è stato arrestato per furto aggravato di un veicolo.

Il personale della Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Ronchi, infine, ha arrestato, il 14 gennaio, due iraniani - di 20 e 55 anni - che cercavano d'imbarcarsi su un volo diretto a Londra presentando due passaporti austriaci contraffatti.